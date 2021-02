Gasperini: «Contro il Napoli abbiamo già dimostrato di essere competitivi» (Di martedì 9 febbraio 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia Contro il Napoli. «Penso che domani sarà una partita diversa rispetto a quella dell’andata. Possiamo dire che quello di domani sarà il secondo tempo di queste semifinali e sarà quello decisivo. Ogni situazione andrà sfruttata al massimo e i margini di errore saranno molto ridotti. Nel match della settimana scorsa abbiamo dimostrato di essere competitivi anche Contro una squadra di valore come il Napoli». Sulla rimonta subita Contro il Torino: «Se si passa dal 3-0 al pareggio in così poco tempo significa che qualche problema ce lo siamo creato. Per fortuna si gioca ogni tre giorni e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 febbraio 2021) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italiail. «Penso che domani sarà una partita diversa rispetto a quella dell’andata. Possiamo dire che quello di domani sarà il secondo tempo di queste semifinali e sarà quello decisivo. Ogni situazione andrà sfruttata al massimo e i margini di errore saranno molto ridotti. Nel match della settimana scorsadiancheuna squadra di valore come il». Sulla rimonta subitail Torino: «Se si passa dal 3-0 al pareggio in così poco tempo significa che qualche problema ce lo siamo creato. Per fortuna si gioca ogni tre giorni e ...

