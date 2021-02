Gascoigne | clamorosa rivelazione | “Ho preso a pugni mio padre | dopo la sua morte”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 febbraio 2021) “Quando eravamo solo io e lui nel letto d’ospedale e lui è morto, sono saltato sul letto e gli ho dato un pugno. Gli ho dato una testata e un altro pugno e mi sono vendicato del me più giovane. Poi mi sono sdraiato lì e l’ho abbracciato per 45 minuti. Era così freddo. Parlava con chiunque, ma non con me. Mi piaceva portarlo in giro per il mondo con me, quando giocavo. Devo aver comprato a miocirca 80 auto e 18 tra barche e case“. Queste sono le clamorose e macabre dichiarazioni di Paul, rilasciate ai microfoni del podcast Anything goes. L’ex calciatore della Lazio ha commentato a cuor leggero il proprio rapporto con il, adesso defunto, raccontando di averlo colpito con violenza al voltola sua, ‘vendicandosi’ della propria gioventù. Un gesto di certo non convenzionale ...