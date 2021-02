Gaffe a I Fatti Vostri | la spettatrice chiama Magalli ma sbaglia numero | la reazione è esilarante

leggoit : I Fatti Vostri, gaffe della spettatrice che chiama Magalli (ma sbaglia numero): la reazione è esilarante - zazoomblog : I Fatti Vostri gaffe stralunata: “Non c’è la Clerici?”. La reazione di Magalli - #Fatti #Vostri #gaffe #stralunata… - zazoomblog : I Fatti Vostri gaffe stralunata: “Non c’è la Clerici?”. La reazione di Magalli - #Fatti #Vostri #gaffe #stralunata: -

Ultime Notizie dalla rete : Gaffe Fatti

La puntata dell'8 febbraio de Ivostri ha avuto un divertente fuori programma con tanto di: durante il gioco telefonico, Giancarlo Magalli risponde ad una telespettatrice che, spaesata, chiede se fosse in collegamento ...Unasimpaticissima fa sorridere tutto lo studio Ieri, come al solito, Giancarlo Magalli ha ... ha detto: "Ma che gioco è? Quello de IVostri ?" E Magalli , un po' sorpreso e un po' in ...“Sono innamorata” ha detto la politica su Giulio Berruti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Maria Elena Boschi è la capogruppo di Italia Viva. Sul Governo, invece, ha dichiarato: Abbiamo provato a trovare un ...La puntata dell’8 febbraio de I Fatti vostri ha avuto un divertente fuori programma con tanto di gaffe: durante il gioco telefonico, Giancarlo Magalli risponde ad una telespettatrice ...