Frittata di zucca e patate al forno: un piatto dietetico ma gustoso. Solo 200 kcal (Di martedì 9 febbraio 2021) Siete a dieta ma non volete rinunciare a cucinare un piatto gustoso? Ecco la ricetta per preparare una buonissima Frittata a base di zucca e patate, contiene soltanto 200 calorie. Frittata di zucca e patate al forno Ingredienti: 200 grammi di zucca 30 grammi di pane grattugiato 30 grammi di formaggio pecorino grattugiato 15 ml di olio extravergine di oliva 4 uova intere 2 patate Una cipolla Qualche rametto di rosmarino fresco Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di pepe nero. Le dosi indicate sono per quattro persone. Mondare le verdure Prendere la zucca e con un coltello togliere la buccia ed i suoi semini. Sciacquare la zucca sotto l’acqua corrente e tagliarla a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 9 febbraio 2021) Siete a dieta ma non volete rinunciare a cucinare un? Ecco la ricetta per preparare una buonissimaa base di, contiene soltanto 200 calorie.dialIngredienti: 200 grammi di30 grammi di pane grattugiato 30 grammi di formaggio pecorino grattugiato 15 ml di olio extravergine di oliva 4 uova intere 2Una cipolla Qualche rametto di rosmarino fresco Q.b. di sale fino da cucina Q.b. di pepe nero. Le dosi indicate sono per quattro persone. Mondare le verdure Prendere lae con un coltello togliere la buccia ed i suoi semini. Sciacquare lasotto l’acqua corrente e tagliarla a ...

