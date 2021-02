Frank Mada | giovane cantautore da Bergamo a Londra per la musica

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 febbraio 2021) Francesco Amadini, in arteè undi 25 anni, originario di. Suona la chitarra da quando ha 10 anni; dal 2016 inizia a scrivere canzoni e dopo aver coltivato gli studi dial ‘Centro Didattico Produzione’ decide di trasferirsi aper iniziare un percorso universitario in Songwriting al ‘The Institute of Contemporary Music Performance’. Il genere in cui si identifica è il pop, con tratti alternative, e gli aggettivi che lo definiscono di più sono astratto, alternativo ed energico. Scopriamone il motivo attraverso le sue quattro canzoni dell’EP, due delle quali uscite già nel 2020. La prima è ‘Cold war’ e parla della condizione in cui si hanno troppi pensieri in testa, tanto che sembra esserci nella ...