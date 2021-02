Franco Marini | il sindacato | la Dc | il Pd e il Quirinale sfiorato

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il "lupo marsicano" della politica è morto all'età di 87 anni per le conseguenze del Covid di RAFFAELE MARMO Articolo Morto, ex sindacalista e presidente del Senato

Ultime Notizie dalla rete : Franco Marini

È il pensiero del sindaco di San Pio delle Camere (L'Aquila), Pio Feneziani, sulla scomparsa 'inaspettata e molto dolorosa' del compaesano. 'La notizia ci ha colto all'improvviso, l'ho ...Fu una delle sue ultime apparizioni pubbliche come uomo politico in Ciociaria.(portato via dal Covid stamattina ad 87 anni), venne ad Anagni nel novembre del 2016 per un convegno nella Sala della Ragione . Destinato a promuovere, nel momento più difficile, il ...ROMA – “La scomparsa di Franco Marini è una notizia che mi addolora profondamente. Ricordo il Presidente Marini, il “lupo marsicano”, probabilmente come il più abruzzese tra i politici che ho avuto ...Anche il Veneto partecipa al cordoglio per la mlorte di Franco Marini, stroncato dal Covid all'età di 87 anni. Già presidente del Senato, ministro del Lavoro, segretario generale Cisl e Segretario ...