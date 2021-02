Franco Marini è morto | l' ex presidente del Senato e leader sindacale aveva 87 anni

LaStampa : Franco #Marini, ex presidente del Senato, politico e sindacalista, è morto la scorsa notte: era ricoverato da alcun… - chedisagio : È morto Franco Marini. Già segretario Cisl, segretario del Ppi e candidato de facto alla presidenza della Repubblic… - ilpost : È morto Franco Marini, ex presidente del Senato e ministro del Lavoro: aveva 87 anni - RIndrio : RT @PLCastagnetti: Ci ha lasciato Franco Marini. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL e Segretario nazional… - SimonaS1970 : RT @PLCastagnetti: Ci ha lasciato Franco Marini. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL e Segretario nazional… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Marini

morto, già presidente Senato, ministro del Lavoro, segretario generale Cisl e Segretario nazionale Ppi. "La politica come passione e organizzazione, il mondo del lavoro la sua bussola, il ...'Ci ha lasciato. Già Presidente Senato, Ministro del Lavoro, Segretario generale CISL e Segretario nazionale PPI. Uomo integro, forte e fedele a un grande ideale: la libertà come presupposto della ...E' morto Franco Marini: l'ex segretario del Ppi, delle Cisl e già presidente del Senato si è spento stanotte a Villa Mafalda dove era ricoverato da qualche giorno.L’ex presidente del Senato è morto stanotte in un clinica romana dove era ricoverato da qualche giorno Franco Marini ex segretario del Ppi, delle Cisl e già presidente del Senato si è spento stanotte ...