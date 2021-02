Francesca Cipriani in hotel con il nuovo fidanzato | ecco chi è l’imprenditore

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 9 febbraio 2021) La famosa showgirl ed ex pupaè stata avvistata in un Bed and breakfast in compagnia del suo presunto, un’imprenditore campano. Chi è ilcompagno La showgirl abruzzese, dopo aver accettato per il secondo anno di fila il ruolo di conduttrice del programma La pupa e il secchione e viceversa, torna a far parlare di sé. In particolare,è stata paparazzata sul balcone di un Bed and breakfast in compagnia di un uomo. I due, tra un bacio e l’altro, avrebbero trascorso un weekend romantico insieme. Da diverse fonti si apprende che lui si chiamerebbe Massimo, ed è un’imprenditore campano nel settore della ristorazione: gestirebbe infatti diversi ristoranti a Capri, Dubai e Napoli. Ad ogni modo, che sia già amore o una semplice ...