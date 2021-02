Formazioni ufficiali Vicenza-Monza | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ledel match tra, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di. La squadra di Balotelli vuole continuare a sognare la promozione, ma ha bisogno di una vittoria anche oggi per provare ad accorciare sull’Empoli capolista. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 19:00 della giornata di oggi, martedì 9 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con degli approfondimenti e curiosità sul campionato cadetto. Ecco le– in attesa– in attesa SportFace.