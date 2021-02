Formazioni ufficiali Manchester United-West Ham | FA Cup 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 9 febbraio 2021) LediHam, gara valevole per gli ottavi di finale di FA Cup. La squadra di Solkjaer si è prepotentemente inserita per la vittoria della Premier League e vuole ora prendersi i quarti di finale. Anche la banda di Moyes sta vivendo una stagione decisamente positiva, dato che è riuscita a stabilirsi nella parte alta della classifica. Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20.30 di martedì 9 febbraio. Le: (in attesa)HAM: (in attesa) SportFace.