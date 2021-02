Fontana | «Incredibile l’alt del ministero alla valutazione del nostro piano vaccini»

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il governatore lombardo: «Bloccata la, prevista per martedì 9 febbraio da parte del Cts, delvaccinale di massa della Lombardia. Priorità per tutto il Paese, non deve sottostare a logiche di parte». Il capo di gabinetto delha spiegato che ci sarà un esame «rapido e costruttivo» del, «purché in linea con le indicazioni delnazionale».

fattoquotidiano : Vaccini, la Lombardia chiede al Cts di valutare il piano Bertolaso. Stop del ministero: ‘Campagna è nazionale’. Fon… - TgLa7 : #Vaccino: #Fontana, incredibile che il ministero della Salute abbia fermato la valutazione del Cts al piano Bertolaso - ChiaraBaldi86 : Vaccino anti Covid, il governatore Fontana attacca: “Incredibile l’alt alla valutazione da parte del ministero dell… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Vaccini, la Lombardia chiede al Cts di valutare il piano Bertolaso. Stop del ministero: ‘Campagna è nazionale’. Fontan… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Vaccini, la Lombardia chiede al Cts di valutare il piano Bertolaso. Stop del ministero: ‘Campagna è nazionale’. Fontan… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Incredibile

lo denuncia in una nota. "Trovoche il ministero della Salute abbia deciso di bloccare la valutazione, prevista per oggi da parte del Cts, del piano vaccinale di massa della ..."Trovoche il Ministero della Salute abbia deciso di bloccare la valutazione, prevista per oggi ... così è sbottato il governatore Attiliodopo che è saltata la presa in esame del ...Ennesimo scontro tra la Lombardia e il ministero della Salute. Il governatore Attilio Fontana ha fatto sapere di aver chiesto al Comitato tecnico scientifico di valutare il piano vaccini regionale mes ...MILANO. «Trovo incredibile che il ministero della Salute abbia deciso di bloccare la valutazione, prevista per oggi da parte del Cts, del piano vaccinale di massa della Lombardia»: così è sbottato il ...