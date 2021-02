Fondi Ue per le grandi opere. L’uomo degli scandali detta la linea. Alla Camera audizione dell’ex dirigente del Mit, Incalza. Arrestato nel 2015, ora spinge il Ponte sullo Stretto (Di martedì 9 febbraio 2021) A spiegare al Parlamento come vanno sfruttate le risorse del Recovery Fund per le infrastrutture ci ha pensato Ercole Incalza. Con Mario Draghi a un passo dall’ottenere la fiducia per il suo Governo, è ormai chiaro che il piano da presentare a Bruxelles verrà completamente riscritto, e ieri la Commissione bilancio della Camera ha effettuato una serie di audizioni sulla Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ascoltando come ingegnere esperto del comparto trasporti l’ex potente dirigente del Mit, quell’”Ercolino” che, quando venne Arrestato nel 2015 nell’ambito dell’inchiesta sulle grandi opere, veniva considerato una sorta di ministro ombra dell’Ncd di Angelino Alfano e che, difeso a spada tratta dall’allora ministro Maurizio Lupi, portò alle dimissioni di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) A spiegare al Parlamento come vanno sfruttate le risorse del Recovery Fund per le infrastrutture ci ha pensato Ercole. Con Mario Draghi a un passo dall’ottenere la fiducia per il suo Governo, è ormai chiaro che il piano da presentare a Bruxelles verrà completamente riscritto, e ieri la Commissione bilancio dellaha effettuato una serie di audizioni sulla Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza, ascoltando come ingegnere esperto del comparto trasporti l’ex potentedel Mit, quell’”Ercolino” che, quando vennenelnell’ambito dell’inchiesta sulle, veniva considerato una sorta di ministro ombra dell’Ncd di Angelino Alfano e che, difeso a spada tratta dall’allora ministro Maurizio Lupi, portò alle dimissioni di ...

