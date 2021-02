Foibe, Veneziani: “Bisogna avere il coraggio di citare i sicari: furono i comunisti” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Abbiate l’onesto coraggio di citare il comunismo a proposito delle Foibe, senza reticenze”. In vista del Giorno del Ricordo, che ricorre domani, Marcello Veneziani rivolge una “raccomandazione” alle “autorità”, perché abbiano “l’onesto coraggio” di dire quello che quel massacro fu davvero, citandone apertamente i “sicari”, che “furono i comunisti“. “Non menatela per favore coi fanatismi nazionalistici per spiegare e al contempo per deviare la tragedia delle Foibe”, aggiunge Veneziani. Ecco perché le Foibe finirono nell’omertà Per il giornalista, che all’argomento dedica un lungo articolo su La Verità dal titolo “Parlate di Foibe? Dite la parola comunismo”, il Giorno del Ricordo “è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) “Abbiate l’onestodiil comunismo a proposito delle, senza reticenze”. In vista del Giorno del Ricordo, che ricorre domani, Marcellorivolge una “raccomandazione” alle “autorità”, perché abbiano “l’onesto” di dire quello che quel massacro fu davvero, citandone apertamente i “”, che ““. “Non menatela per favore coi fanatismi nazionalistici per spiegare e al contempo per deviare la tragedia delle”, aggiunge. Ecco perché lefinirono nell’omertà Per il giornalista, che all’argomento dedica un lungo articolo su La Verità dal titolo “Parlate di? Dite la parola comunismo”, il Giorno del Ricordo “è ...

