Foibe | Iva Zanicchi | ‘un fatto tragico per troppo tempo volutamente dimenticato’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) – Un” perdimenticato”. E’ la riflessione, raccolta dall’AdnKronos, di Ivaa proposito delle foibe, la cui memoria sarà al centro del Giorno del Ricordo in programma domani. Le foibe, dice infatti la, sono state ‘un. L’unica cosa che posso dire è che pur, per troppi anni, questa cosa è stata tenuta quasi nascosta. I crimini sono crimini di qualsiasi colore: questo è stato un crimine micidiale, orribile, perché hanno buttato gente viva nelle foibe. E questa è una cosa che sconvolge”. Per la, in fondo, “si capiscebene perché hanno voluto tenerle nascoste. Adesso, ...