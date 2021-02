Floriana Secondi sfuriata contro Ciacci: c’entra l’Isola dei Famosi? (Di martedì 9 febbraio 2021) L'ex vincitrice della terza edizione del Grande Fratello si è scagliata contro il costumista nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. Ecco la motivazione L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 9 febbraio 2021) L'ex vincitrice della terza edizione del Grande Fratello si è scagliatail costumista nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. Ecco la motivazione L'articolo proviene da Gossip e Tv.

pomeriggio5 : Un applauso virtuale ma pieno di amore per gli ascolti pazzeschi che ci avete regalato ieri! ???? Tra poco a… - Luca_zone : RT @fraversion: in pratica Floriana Secondi ha spoilerato che Ciacci farà l’Isola dei Famosi (confermando così le indiscrezioni) e che lei… - blogtivvu : Floriana Secondi scartata all’#Isola dei Famosi non la prende bene: sfuriata trash dalla d’Urso – VIDEO - zazoomblog : Floriana Secondi esclusa dall’Isola dei Famosi: lei rivela tutto - #Floriana #Secondi #esclusa - Michele05315617 : RT @gieffepparo: Lista più o meno definitiva dei VIP che fanno il tifo per MTR: Maurizio Costanzo Barbara D'Urso Antonella Elia Mario Ermi… -