Floriana Secondi arrabbiata perché scartata da L'Isola dei Famosi svela il vip che andrà al posto suo (Di martedì 9 febbraio 2021) Floriana Secondi on fire a Pomeriggio 5. La vincitrice del GF 3 ha detto di essere stata scartata dal nuovo cast de L'Isola dei Famosi. Oltre ad aver confessato di aver pianto per giorni, la verace romana ha spoilerato che Giovanni Ciacci sbarcherà in Honduras. "La televisione ha dei meccanismi che non capisco. Tanto posso dire che c'hanno perso loro. Sono stata esclusa da una cosa a cui tenevo tantissimo. Io da tre anni provavo a farla, e mi hanno consigliato di non fare polemica. Sono stata esclusa da una cosa di cui non so neanche se ne posso parlare. Sai bene a cosa mi riferisco. Tu sai Giovanni cosa stai facendo… Sono stata esclusa da questa cosa. Sono molto arrabbiata. Ci ho investito tempo e denaro, da 3 anni. Lui farà una cosa che dovevo fare anche io. Giovanni sono due mesi ...

