Fisco, lavoro, ambiente. L'agenda Draghi è ferma solo ai titoli. Si comincia da Recovery Plan e Piano vaccini. Poi le riforme indicate dall'Ue su tasse giustizia e burocrazia (Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo un primo giro per sondare la disponibilità dei partiti e provare a tracciare un perimetro di quella che potrebbe essere la maggioranza a sostegno di un esecutivo con la sua guida, è tempo per il premier incaricato Mario Draghi di entrare nel vivo e tracciare le linee guida di quello che dovrà essere il suo programma. Ieri si sono svolti i primi incontri del secondo round di consultazioni, che hanno visto protagonisti i partiti minori, ed è stata la leader di Più Europa, Emma Bonino, a sottolineare che, al di là delle priorità programmatiche prospettate dall'ex presidente della Bce (Recovery Plan, accelerazione sulla somministrazione dei vaccini, Piano per l'occupazione, scuola, investimenti e infrastrutture), la cornice entro la quale intende muoversi è quella di "Una scelta convinta per il ...

