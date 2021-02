Fisco: gdf Lodi scopre srl con 188 auto intestate per eludere tasse e multe (Di martedì 9 febbraio 2021) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - La gdf del Comando Provinciale di Lodi ha scoperto "un articolato fenomeno fraudolento" realizzato con l'utilizzo di una società con sede in provincia di Pavia, "fittiziamente intestataria di numerose autovetture". La società era impiegata per eludere il pagamento della tassa regionale di possesso sugli autoveicoli - elusa per circa 540mila euro - e delle multe. La S.r.l. pavese, rappresentata da un soggetto di nazionalità rumena ed operante nel settore del commercio di autoveicoli, era intestataria di 188 mezzi circolanti nel territorio nazionale, di fatto utilizzati da soggetti terzi che, attraverso tale espediente, hanno eluso il pagamento della tassa regionale di possesso sugli autoveicoli e di contravvenzioni stradali. In sostanza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - La gdf del Comando Provinciale diha scoperto "un articolato fenomeno fraudolento" realizzato con l'utilizzo di una società con sede in provincia di Pavia, "fittiziamente intestataria di numerosevetture". La società era impiegata peril pagamento della tassa regionale di possesso sugliveicoli - elusa per circa 540mila euro - e delle. La S.r.l. pavese, rappresentata da un soggetto di nazionalità rumena ed operante nel settore del commercio diveicoli, era intestataria di 188 mezzi circolanti nel territorio nazionale, di fatto utilizzati da soggetti terzi che, attraverso tale espediente, hanno eluso il pagamento della tassa regionale di possesso sugliveicoli e di contravvenzioni stradali. In sostanza, ...

