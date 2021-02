Fisco: gdf Lodi scopre srl con 188 auto intestate per eludere tasse e multe (2) (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il titolare dell'azienda è stato deferito all'autorità giudiziaria di Pavia per i reati di truffa aggravata, falsità ideologica e gestione di rifiuti non autorizzata, mentre l'intera area aziendale, per una superficie di circa 1.000 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro. Il mancato introito per l'Erario a titolo di tassa regionale di possesso sugli autoveicoli è pari a 540mila euro e le Fiamme Gialle hanno multato per 90mila euro le persone coinvolte, contestando anche l'omesso versamento dell'eco-tassa per oltre 25.000 euro. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Il titolare dell'azienda è stato deferito all'rità giudiziaria di Pavia per i reati di truffa aggravata, falsità ideologica e gestione di rifiuti nonrizzata, mentre l'intera area aziendale, per una superficie di circa 1.000 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro. Il mancato introito per l'Erario a titolo di tassa regionale di possesso sugliveicoli è pari a 540mila euro e le Fiamme Gialle hanno multato per 90mila euro le persone coinvolte, contestando anche l'omesso versamento dell'eco-tassa per oltre 25.000 euro.

GDF : #GDF #Catania: #redditi occultati al #fisco italiano per 9 milioni di #euro. Scoperto #imprenditore con falsa resid… - TV7Benevento : Fisco: gdf Lodi scopre srl con 188 auto intestate per eludere tasse e multe (2)... - TV7Benevento : Fisco: gdf Lodi scopre srl con 188 auto intestate per eludere tasse e multe... - alfredotec6 : RT @stefarussnaples: #NonelArena #Sgarbi questo tizio diffamava il pool di Palermo e Caselli dalla TV di Proprietà del pregiudicato TRUFFAT… - stefarussnaples : #NonelArena #Sgarbi questo tizio diffamava il pool di Palermo e Caselli dalla TV di Proprietà del pregiudicato TRUF… -