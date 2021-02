First Playable Fund | parte il fondo da €4 milioni deciso dal governo a supporto dell' industria italiana del gaming

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il, ovvero ilda 4di eurodaldelè finalmente partito. Il decreto che istituisce ilè stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ilfortemente voluto dalla sottosegretaria al Mise Mirella Liuzzi, punta a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione di un videogioco attraverso il finanziamento del 50%e spese ammissibili per un importo compreso da 10mila a 20mila euro per singolo prototipo. Leggi altro...

StartupItalia

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che istituisce il First Playable Fund, che mette a disposizione 4 milioni di euro per l'industria dei videogiochi. Come ottenere i fondi... attraverso il sostegno sostegno alle fasi di concezione e pre - produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi" è questo lo scopo del First Playable Fund che ha una dotazione ...