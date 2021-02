Fiorentina, Ribery vicino al rientro: si è allenato col gruppo (Di martedì 9 febbraio 2021) Franck Ribery è vicino al rientro in campo: oggi il francese si è allenato con i compagni La Fiorentina inizia la propria preparazione in vista della delicata trasferta di Genova contro la Sampdoria nel prossimo turno di Serie A. Presente anche Franck Ribery al Centro sportivo Davide Astori: il francese si è allenato con il resto dei compagni, segnale che fa ben sperare il tecnico Cesare Prandelli per la sfida di domenica con i blucerchiati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Franckalin campo: oggi il francese si ècon i compagni Lainizia la propria preparazione in vista della delicata trasferta di Genova contro la Sampdoria nel prossimo turno di Serie A. Presente anche Franckal Centro sportivo Davide Astori: il francese si ècon il resto dei compagni, segnale che fa ben sperare il tecnico Cesare Prandelli per la sfida di domenica con i blucerchiati. Leggi su Calcionews24.com

