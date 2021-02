Fiorello in versione Renzi per spot Sanremo | “Mettiamo in crisi il Festival”

Leggi su dire

(Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “Sono del Comitato Ignora Sanremo, ho il volto coperto per una questione di sicurezza: questa è solo una faccia di cortesia. Perché ignorare il Festival? Perché se andrà tutto bene ‘nasello’ (riferito ad Amadeus, ndr) vuole fare pure il terzo e non ce lo meritiamo. Dal 2 al 6 marzo facciamo altro: mettiamo in crisi Sanremo. Ci vorrebbe quello bravo a fare le crisi, come si chiama… quello toscano. Niente, non me lo ricordo”. Così Fiorello – con una maschera raffigurante il volto di Matteo Renzi e una tuta nera – nello spot della 71esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston. Presentato questa mattina durante la conferenza a Roma nella sede Rai di viale Mazzini, lo spot è no dei tanti che accompagneranno fino al suo inizio la ‘macchina sanremese’, per la seconda volta diretta e condotta da Amadeus. Nella prima clip viene ‘preso di mira’ il leader di Italia Viva, esaltando indirettamente la sua ‘maestria’ nel mettere in atto una crisi. Il video sarà in onda da oggi sulle reti Rai.