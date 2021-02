Finale Coppa Italia, si torna a San Siro: l’Olimpico è già occupato (Di martedì 9 febbraio 2021) Stadio nuovo per la Finale di Coppa Italia. Dopo 14 anni la Coppa si giocherà a San Siro: l’Olimpico non sarà disponibile Ultimo atto di Coppa Italia prima della Finale. Questa sera la Juventus si giocherà il passaggio del turno contro l’Inter e domani la stessa sorte toccherà all’Atalanta contro il Napoli. La Finale, poi, si giocherà il 19 maggio: dopo 14 anni, l’ultimo passo verso il trofeo sarà a San Siro. Con l’Olimpico impegnato per l’Europeo, già a partire dal 18 maggio, la Finale si disputerà proprio al Meazza. L’ultima volta che ospitò la gara fu nel 2007, quando però si giocava in doppia sfida. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Stadio nuovo per ladi. Dopo 14 anni lasi giocherà a Sannon sarà disponibile Ultimo atto diprima della. Questa sera la Juventus si giocherà il passaggio del turno contro l’Inter e domani la stessa sorte toccherà all’Atalanta contro il Napoli. La, poi, si giocherà il 19 maggio: dopo 14 anni, l’ultimo passo verso il trofeo sarà a San. Conimpegnato per l’Europeo, già a partire dal 18 maggio, lasi disputerà proprio al Meazza. L’ultima volta che ospitò la gara fu nel 2007, quando però si giocava in doppia sfida. Leggi su Calcionews24.com

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e approdano in f… - Gazzetta_it : #Pirlo avverte la #Juve: “La finale va centrata a tutti i costi” #CoppaItalia #JuveInter - Sport_Mediaset : #MondialePerClub: #Bayern in finale con il Tigres grazie a #Lewandowski. #SportMediaset - DamianoCori : RT @SailBiz_it: ??Sai come è nato e quali sono le caratteristiche dell’equipaggiamento protettivo dei protagonisti dell’America’s Cup? ?? #A… - FcInterNewsit : TS - Europei in vista: la finale di Coppa Italia sarà al Meazza. Con il pubblico? -