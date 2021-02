Festival di Sanremo, Amadeus: “Momento difficile, abbiamo il dovere di regalare sorrisi” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Io e Fiorello siamo consapevoli della situazione difficile, ma dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo e lo show televisivo. Ma a casa gli spettatori avranno il piacere di distrarsi e pensare a un Momento di spensieratezza. abbiamo il dovere di dare 5 serate di serenità“. Sono queste le parole di Amadeus durante il corso della conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo in programma dal 2 al 6 marzo. “Ho la speranza che sia un Festival di una piccola rinascita, perché da lì dobbiamo ripartire, e allo stesso tempo di un grande show – ha aggiunto Amadeus -. Si sta lavorando in tutto il mondo per debellare il virus e io sono sicuro che da marzo in poi uno spiraglio possiamo vederlo. E’ un ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) “Io e Fiorello siamo consapevoli della situazione, ma dobbiamo trovare un equilibrio tra le 75 pagine del protocollo e lo show televisivo. Ma a casa gli spettatori avranno il piacere di distrarsi e pensare a undi spensieratezza.ildi dare 5 serate di serenità“. Sono queste le parole didurante il corso della conferenza stampa di presentazione deldiin programma dal 2 al 6 marzo. “Ho la speranza che sia undi una piccola rinascita, perché da lì dobbiamo ripartire, e allo stesso tempo di un grande show – ha aggiunto-. Si sta lavorando in tutto il mondo per debellare il virus e io sono sicuro che da marzo in poi uno spiraglio possiamo vederlo. E’ un ...

