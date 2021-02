Festival di Sanremo 2021, Amadeus: “Ibrahimovic è un personaggio da scoprire, vedrete” (Di martedì 9 febbraio 2021) Amadeus ha offerto le proprie considerazioni in merito alla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021. Il conduttore televisivo italiano, il quale sarà accompagnato dalla spalla Rosario Fiorello, ha evidenziato le qualità dell’attaccante svedese, asso del Milan e talentuoso in più ambiti. “Ibrahimovic è un grandissimo campione, da interista faccio i miei complimenti al Milan. Ibra mi ha regalato la sua maglia, ho un fratello milanista che la vorrebbe ma ovviamente non gliela darò. Cosa farà lo svedese? Ibrahimovic è un personaggio da scoprire, è il numero uno in tante cose. Lo scoprirete“. Queste sono le parole di Amadeus su Ibrahimovic, esternate in occasione ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021)ha offerto le proprie considerazioni in merito alla partecipazione di Zlatanaldi. Il conduttore televisivo italiano, il quale sarà accompagnato dalla spalla Rosario Fiorello, ha evidenziato le qualità dell’attaccante svedese, asso del Milan e talentuoso in più ambiti. “è un grandissimo campione, da interista faccio i miei complimenti al Milan. Ibra mi ha regalato la sua maglia, ho un fratello milanista che la vorrebbe ma ovviamente non gliela darò. Cosa farà lo svedese?è unda, è il numero uno in tante cose. Lote“. Queste sono le parole disu, esternate in occasione ...

