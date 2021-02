FdI: Crosetto, 'Lucarelli critica trucco Meloni? Odia, e non riesce a nasconderlo' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "La 'signora' @stanzaselvaggia ci da un'ennesima prova della sua capacità di scandalizzarsi il lunedì e dare scandalo il martedì, indignarsi per la violenza social la mattina ed esercitarla la sera. Odia e non riesce a nascondere il suo sentimento". A scriverlo su Twitter è Guido Crosetto, intervenendo così sulla bufera social scatenata dal post di Selvaggia Lucarelli sulla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "La 'signora' @stanzaselvaggia ci da un'ennesima prova della sua capacità di scandalizzarsi il lunedì e dare scandalo il martedì, indignarsi per la violenza social la mattina ed esercitarla la sera.e nona nascondere il suo sentimento". A scriverlo su Twitter è Guido, intervenendo così sulla bufera social scatenata dal post di Selvaggiasulla leader di Fratelli d'Italia Giorgia

TV7Benevento : FdI: Crosetto, 'Lucarelli critica trucco Meloni? Odia, e non riesce a nasconderlo'... - Giornaleditalia : Crosetto (Fdi) : 'Faccio il tifo per l'Italia non per partiti' - ernesto95255940 : @GuidoCrosetto @emanuelefiano Crosetto un vero democratico, una persona sincera...in sintesi una persona per bene.… - MerryMust : @aniello7779 Per chi voterò non lo so. Non sono partitico, voto sempre le persone che reputo capaci. All’ultimo gir… - rocka1943 : @GuidoCrosetto @GiorgiaMeloni caro Crosetto rimettiti in lizza per il bene di FDI e del paese. -