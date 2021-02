Fatou Diako | una giornalista italo-ivoriana a capo di Articolo21 Campania

Napolitanteam : L'attivista Fatou Diako è la nuova presidente di Articolo21 Campania - -

Ultime Notizie dalla rete : Fatou Diako

Napolitan.it

Per la prima volta un'attivista della Costa D'Avorio, da anni cittadina a Napoli, presiede un'associazione di giornalisti che lotta per la libertà di stampa e in difesa degli ultimi:è infatti la nuova Presidente di Articolo21 Campania. La nomina è stata comunicata da Désirée Klain (portavoce di Articolo21 per la Campania), che l'ha fortemente voluta alla presidenza ...Saràla nuova Presidente di Articolo21 Campania. Per la prima volta un'attivista della Costa D'Avorio, da anni cittadina a Napoli, presiede un'associazione di giornalisti che lotta per la ...Per la prima volta un’attivista della Costa D’Avorio, da anni cittadina a Napoli, presiede un’associazione di giornalisti che lotta per la libertà di stampa e in difesa degli ultimi: Fatou Diako è inf ...Per la prima volta un’attivista della Costa D’Avorio, da anni cittadina a Napoli, presiede un’associazione di giornalisti che lotta per la libertà di stampa e in difesa degli ultimi: Fatou Diako è inf ...