Fatima Trotta | spunta l’iconico scatto del passato | appena diciottenne | l’avreste riconosciuta?

elettrasunrise : RT @bubinoblog: Domani su #Rai2 Stefano De Martino giocherà a #StaseraTuttoèPossibile con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lu… - irinaanatellaa : RT @bubinoblog: Domani su #Rai2 Stefano De Martino giocherà a #StaseraTuttoèPossibile con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lu… - peppeiodice1 : RT @bubinoblog: Domani su #Rai2 Stefano De Martino giocherà a #StaseraTuttoèPossibile con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lu… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: Domani su #Rai2 Stefano De Martino giocherà a #StaseraTuttoèPossibile con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lu… - bubinoblog : Domani su #Rai2 Stefano De Martino giocherà a #StaseraTuttoèPossibile con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincen… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatima Trotta

Ma chi ci sarà domani secondo le anticipazioni? Elettra Lamborghini,, Antonio Giuliani, Peppe Iodice, Stefano Pantano, i Gemelli di Guidonia e poi i sempreverdi Biagio Izzo, Francesco ...... questa volta, ha registrato la presenza nel suo involucro del duo comico Gigi e Ross, storici conduttori di 'Made in Sud' al fianco die abili nel depistare l'attenta giuria, in quanto ...Stasera tutto è possibile (9 febbraio): tutti gli ospiti di Stefano De Martino Domani, 9 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Stasera tutto è ...Le pagelle della seconda puntata de "Il Cantante Mascherato": avvio a rilento, poi Milly Carlucci recupera e il Baby Alieno perde ancora ...