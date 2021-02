Facile.it nel mirino dell’Antitrust: avviata istruttoria (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento istruttorio per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società Facile.it, Facile.it Broker di Assicurazioni e Facile.it Mediazione Creditizia. Secondo l’Antitrust, le società potrebbero avere attuato due distinte pratiche commerciali scorrette, violando il Codice del Consumo, nello svolgimento dell’attività di comparazione sul sito Facile.it. I funzionari dell’Agcm hanno eseguito oggi ispezioni nelle sedi di Facile.it, Facile.it Broker di Assicurazioni e Prima Assicurazioni, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Si tratta, spiega il Garante della Concorrenza e del Mercato, in primo luogo, di una “presunta condotta ingannevole, legata ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento istruttorio per presunte pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società.it,.it Broker di Assicurazioni e.it Mediazione Creditizia. Secondo l’Antitrust, le società potrebbero avere attuato due distinte pratiche commerciali scorrette, violando il Codice del Consumo, nello svolgimento dell’attività di comparazione sul sito.it. I funzionari dell’Agcm hanno eseguito oggi ispezioni nelle sedi di.it,.it Broker di Assicurazioni e Prima Assicurazioni, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Si tratta, spiega il Garante della Concorrenza e del Mercato, in primo luogo, di una “presunta condotta ingannevole, legata ...

riotta : Quanto a Renzi, non v'è dubbio che la mano è sua, ha eliminato il governo Conte I nel 2019 e avviato il governo Dra… - antoniospadaro : Il presidente @GiuseppeConteIT ha dovuto gestire una situazione non facile, ed è stato in grado di mediare istanze… - giorgiomaresi : @roccoiacobucci @giampdisan @Valeria23549267 Non era riferito a te , infatti , tifosi VERI ed INTELLIGENTI tifano e… - PIER0994 : @salvao12 @IlMontanari E' una scelta non facile Lasciano un player estremamente consolidato e strutturato come Sky,… - RegPino : @allegra134 @ChangeItalia Non deve entrare nel governo...bersaglio troppo facile...deve dedicarsi al partito... -