Facebook Messenger migliora la gestione delle richieste indesiderate (Di martedì 9 febbraio 2021) Facebook Messenger è al lavoro su novità legate alla sicurezza e alla piacevolezza d'uso, ricordandoci le funzionalità già attive. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 9 febbraio 2021)è al lavoro su novità legate alla sicurezza e alla piacevolezza d'uso, ricordandoci le funzionalità già attive. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Facebook Messenger migliora la gestione delle richieste indesiderate - postpickr : #Facebook continua l'integrazione delle sue #app di messaggistica, che consentiranno agli utenti di incrociare i me… - senza_il : Cliente su messenger di Facebook: C: I prezzi per favore Io: Buongiorno, ci contatti telefonicamente per informazi… - giuggiolalibera : se la tua giornata si presenta dura e noiosa ho qui per te, caro amico, un momento di autentico divertimento leggen… - Saturnsthoughs : RT @mrs_albinati: Voglio tornare ai tempi in cui si scrivevano lettere per chiedere a una ragazza se le faceva piacere essere salutata dall… -