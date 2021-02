Europa League, Real Sociedad-Manchester United si giocherà all’Allianz Stadium di Torino (Di martedì 9 febbraio 2021) L’andata dei sedicesimi di Europa League a causa delle regole adottate in Spagna per l’emergenza Covid è stata spostata in campo neutro Torna l’Europa League nello stadio della Juventus. L’Allianz Stadium di Torino infatti è stato scelto come campo neutro per Real Sociedad-Manchester United sedicesimo di Europa League. Ma perchè si è arrivati al campo neutro? Ecco, nonostante sia passato un anno dalle prime porte chiuse negli stadi, il Covid continua a spaventare e a condizionare la vita e lo svolgimento di tutte le attività. A causa dell’emergenza Covid-19 infatti i Red Devils non possono volare dal Regno Unito alla Spagna per le restrizione imposte dal governo spagnolo su chi ... Leggi su zon (Di martedì 9 febbraio 2021) L’andata dei sedicesimi dia causa delle regole adottate in Spagna per l’emergenza Covid è stata spostata in campo neutro Torna l’nello stadio della Juventus. L’Allianzdiinfatti è stato scelto come campo neutro persedicesimo di. Ma perchè si è arrivati al campo neutro? Ecco, nonostante sia passato un anno dalle prime porte chiuse negli stadi, il Covid continua a spaventare e a condizionare la vita e lo svolgimento di tutte le attività. A causa dell’emergenza Covid-19 infatti i Red Devils non possono volare dal Regno Unito alla Spagna per le restrizione imposte dal governo spagnolo su chi ...

tancredipalmeri : Esclusivo: Benfica-Arsenal di Europa League si giocherà a Roma a causa delle restrizioni di viaggio tra UK e Portog… - forumJuventus : Europa League, Real Sociedad-Man United si giocherà allo Juventus Stadium ??? - AAlciato : Per Real Sociedad-Manchester United di Europa League, come campo neutro, in ‘lizza’ Torino @SkySport - infoitsport : Europa League: Real Sociedad-Manchester United si giocherà all'Allianz Stadium di Torino - infoitsport : UFFICIALE - Real Sociedad-Manchester United di Europa League si giocherà all'Allianz Stadium di Torino -