Europa League, Benfica-Arsenal si giocherà all’Olimpico di Roma (Di martedì 9 febbraio 2021) Benfica-Arsenal, gara valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League, non si disputerà in Portogallo a causa delle restrizioni imposte dal governo britannico. La partita si giocherà in campo neutro, allo stadio Olimpico di Roma, sempre giovedì 18 febbraio alle ore 21. Lo annuncia un comunicato UEFA. Foto: Twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 9 febbraio 2021), gara valida per l’andata dei sedicesimi di, non si disputerà in Portogallo a causa delle restrizioni imposte dal governo britannico. La partita siin campo neutro, allo stadio Olimpico di, sempre giovedì 18 febbraio alle ore 21. Lo annuncia un comunicato UEFA. Foto: Twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tancredipalmeri : Esclusivo: Benfica-Arsenal di Europa League si giocherà a Roma a causa delle restrizioni di viaggio tra UK e Portog… - AAlciato : Per Real Sociedad-Manchester United di Europa League, come campo neutro, in ‘lizza’ Torino @SkySport - DiMarzio : #EuropaLeague, #RealSociedad e #ManchesterUnited potrebbero giocare all'#AllianzStadium - CorriereQ : Benfica-Arsenal di Europa League all’Olimpico di Roma - Calciodiretta24 : Europa League: Benfica – Arsenal verrà giocata allo stadio Olimpico di Roma -