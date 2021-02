Europa alla finestra. Milano (-0,5%) prende fiato dopo rally. Spread a 95 punti (Di martedì 9 febbraio 2021) A Piazza Affari Mediobanca sale ancora nel giorno della semestrale. Prese di beneficio su Fineco nonostante l'utile 2020 da record Leggi su ilsole24ore (Di martedì 9 febbraio 2021) A Piazza Affari Mediobanca sale ancora nel giorno della semestrale. Prese di beneficio su Fineco nonostante l'utile 2020 da record

