Eugenie di York è diventata mamma | è nato un altro royal baby

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 9 febbraio 2021) Gioia immensa per lafamily inglese, la dolcedi. Pochi minuti fa con una foto postata sul suo profilo social ha annunciato al mondo che èil suo primo figlio. La data del parto era prevista per metà febbraio, forse il bebè ha avuto fretta di nascere e adesso Sarah Ferguson e Andrea d’Inghilterra sono nonni. Un nipote tanto desiderato, un figlio che la principessae Jack Brooksbank attendevano come il più prezioso dei doni. Sembra siaun maschietto, non c’è nessun annuncio ufficiale sul sesso delma accanto alla foto scelta brillano tre cuori azzurri. La mano della, la mano del bebè e la mano del papà, non c’è niente di più dolce ...