Eugenia di York mamma di un maschietto: la prima foto su Instagram (Di martedì 9 febbraio 2021) È nato un bel maschietto. Come da previsioni, Eugenia di York (30 anni) e il marito Jack Brooksbank (34) sono diventati genitori di un maschietto. Il primo Royal Baby del 2021 è nato oggi, 9 febbraio. Il nome non lo sappiamo ancora. Ma la sua manina la conosciamo. Per la prima volta, un Royal Baby viene mostrato neonato su Instagram. Più come una celebrity che come il nono bisnipote della Regina Elisabetta… Leggi su amica (Di martedì 9 febbraio 2021) È nato un bel. Come da previsioni,di(30 anni) e il marito Jack Brooksbank (34) sono diventati genitori di un. Il primo Royal Baby del 2021 è nato oggi, 9 febbraio. Il nome non lo sappiamo ancora. Ma la sua manina la conosciamo. Per lavolta, un Royal Baby viene mostrato neonato su. Più come una celebrity che come il nono bisnipote della Regina Elisabetta…

DRepubblicait : È nato! La principessa Eugenia di York è diventata mamma. Un nuovo pronipote per la regina Elisabetta II [di eva gr… - zazoomblog : Eugenia di York ha partorito un maschietto. Attesa per il nome del nuovo royal baby - #Eugenia #partorito… - zazoomblog : Eugenia di York: suo figlio farà la rivoluzione - #Eugenia #York: #figlio #rivoluzione - IOdonna : Eugenia di York ha già scelto il college per il Royal Baby in arrivo -