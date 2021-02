Esce dalla porta e rientra dalla finestra? La mossa di Conte in accordo con Pd e 5S

Leggi su ilparagone

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ed ecco che a Giuseppesi presenta un’occasione su un piatto d’argento per tornare subito in pista. Scartata l’ipotesi di candidarsi a sindaco di Roma, l’ex premier ha valutato tutti i possibili spazi di manovra per tornare protagonista dopo essere stato defenestrato da Palazzo Chigi. “Vedo che siete tutti d’e anche io sono convinto che sia la scelta migliore da fare per ritornare in campo subito”, riun virgolettato diripreso dal Corriere. Di cosa si tratta? “Sarà candidato alle elezioni suppletive della Camera, nel collegio uninominale di Siena, per il seggio lasciato vacante dall’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che si è dimesso da deputato del Pd a novembre scorso dopo essere stato eletto presidente di Unicredit”.Una data per il voto ancora non c’è, sarà materia di ...