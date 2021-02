Eros Ramazzotti "sfida" i paparazzi. Il ?video dell'inseguimento in centro a Milano - (Di martedì 9 febbraio 2021) Novella Toloni Il cantante è stato pizzicato dai fotografi in giro a Milano e lui con il cellulare si è preso gioco di loro filmandoli e inseguendoli fino ad arrivare allo "scontro" fisico I personaggi famosi lo sanno: nel bene o nel male i paparazzi fanno parte del gioco. La loro presenza ingombrante a volte è gradita altre volte meno e in alcuni casi capita anche che il vip di turno si diverta un po' a stuzzicarli. È il caso di Eros Ramazzotti che, nelle scorse ore, ha deciso di prendersi un po' gioco di loro dopo aver scoperto di essere pedinato da un gruppo di fotografi. nodo 1910199 Il popolare cantante era a Milano per alcuni appuntamenti e ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram la sua giornata. Tra foto e filmati Eros Ramazzotti non ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) Novella Toloni Il cantante è stato pizzicato dai fotografi in giro ae lui con il cellulare si è preso gioco di loro filmandoli e inseguendoli fino ad arrivare allo "scontro" fisico I personaggi famosi lo sanno: nel bene o nel male ifanno parte del gioco. La loro presenza ingombrante a volte è gradita altre volte meno e in alcuni casi capita anche che il vip di turno si diverta un po' a stuzzicarli. È il caso diche, nelle scorse ore, ha deciso di prendersi un po' gioco di loro dopo aver scoperto di essere pedinato da un gruppo di fotografi. nodo 1910199 Il popolare cantante era aper alcuni appuntamenti e ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram la sua giornata. Tra foto e filmatinon ...

