Entro febbraio vaccinati i medici liberi professionisti (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “Stamattina ho nuovamente parlato con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il quale mi ha assicurato che per il mese di febbraio tutti i medici e odontoiatri liberi professionisti saranno vaccinati contro il Covid, esattamente come i loro colleghi che lavorano con il Servizio sanitario regionale”. È quanto afferma, in una nota, Antonio Magi, presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “Stamattina ho nuovamente parlato con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il quale mi ha assicurato che per il mese di febbraio tutti i medici e odontoiatri liberi professionisti saranno vaccinati contro il Covid, esattamente come i loro colleghi che lavorano con il Servizio sanitario regionale”. È quanto afferma, in una nota, Antonio Magi, presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma.

