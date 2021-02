Emma Marrone | rivelazione inaspettata | “Ho avuto paura” – FOTO

Leggi su inews24

(Di martedì 9 febbraio 2021)ritorna su Instagram con un post che emoziona i suoi followers: “Questa sera hoed è stato bellissmo” Come è noto, l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus ha messo in ginocchio anche il mondo dello spettacolo. In particolare in questo ultimo anno la categoria cantanti è stata colpita al cuore non potendosi L'articolo proviene da Inews.it.