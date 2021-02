Emma Marrone, la grande paura confessata ai fans: “Aiutatemi” FOTO (Di martedì 9 febbraio 2021) Da Emma Marrone arrivano parole inaspettate, nelle quali la cantante pugliese ammette di essere preda di un forte timore. Il peggio è passato per Emma Marrone. Le difficoltà legate ad una difficile situazione che ha riguardato la sua salute è ormai ben lontana ed appartiene al passato. Il tutto risale all’autunno del 2019, quando la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 febbraio 2021) Daarrivano parole inaspettate, nelle quali la cantante pugliese ammette di essere preda di un forte timore. Il peggio è passato per. Le difficoltà legate ad una difficile situazione che ha riguardato la sua salute è ormai ben lontana ed appartiene al passato. Il tutto risale all’autunno del 2019, quando la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

bhgai : Raga ho sognato che Emma Marrone era fidanzata con Ian Harding (Ezra di PLL) e lo annunciavano con un limone su una storia ig. LOL - juventitudine82 : @cgxx178 Sembrava tra l’altro la brutta copia di Emma Marrone - GammaStereoRoma : Gianni Bismark - C'hai Ragione Tu feat. Emma Marrone - marisettina : @ilgiomba @ARISA_OFFICIAL A me sembra più la sorella di Emma Marrone @MarroneEmma - carenuolcher : @Manuel_Real_Off No è tipo un’Emma Marrone che non ce l’ha fatta. -