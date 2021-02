Emergenza varianti Covid in Umbria, un nuovo ricovero ogni ora: “Colpiti da due virus insieme” (Di martedì 9 febbraio 2021) Emergenza varianti Covid in Umbria, un nuovo ricovero ogni ora. Gran parte dell’Umbria è messa in ginocchio dalle varianti brasiliana e inglese del Coronavirus: solo oggi arrivano a 500 i ricoverati negli ospedali umbri, ben 16 in più di ieri, quando era stato toccato il primo record per numero di posti letto occupati, 77 dei quali in terapia intensiva. La situazione più difficile in provincia di Perugia, da oggi zona rossa. Le varianti del Covid stanno mettendo in ginocchio il Centro Italia. È in particolare l’Umbria a vivere una situazione complicata, dopo che sono identificati sul territori regionale casi di contagio collegati alle mutazioni cosiddette inglese e ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 9 febbraio 2021)in, unora. Gran parte dell’è messa in ginocchio dallebrasiliana e inglese del Corona: solo oggi arrivano a 500 i ricoverati negli ospedali umbri, ben 16 in più di ieri, quando era stato toccato il primo record per numero di posti letto occupati, 77 dei quali in terapia intensiva. La situazione più difficile in provincia di Perugia, da oggi zona rossa. Ledelstanno mettendo in ginocchio il Centro Italia. È in particolare l’a vivere una situazione complicata, dopo che sono identificati sul territori regionale casi di contagio collegati alle mutazioni cosiddette inglese e ...

