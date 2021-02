Emergenza maltempo: quasi tre milioni di euro per 9 comuni salernitani (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sapri, Vibonati, Ispani, Santa Marina, Torre Orsaia, Roccagloriosa, Centola, Cicerale, Montecorice: sono i comuni salernitani che potranno beneficiare dei fondi dopo l’Emergenza maltempo che ha causato danni ingenti lo scorso novembre e dicembre. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, infatti, oggi la dichiarazione di stato di Emergenza in conseguenza degli eventi metereologici dei giorni 16, 17, 20, 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 stanziando sul fondo per le emergenze nazionali la somma di euro 2,8 milioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sapri, Vibonati, Ispani, Santa Marina, Torre Orsaia, Roccagloriosa, Centola, Cicerale, Montecorice: sono iche potranno beneficiare dei fondi dopo l’che ha causato danni ingenti lo scorso novembre e dicembre. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, infatti, oggi la dichiarazione di stato diin conseguenza degli eventi metereologici dei giorni 16, 17, 20, 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 stanziando sul fondo per le emergenze nazionali la somma di2,8. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

