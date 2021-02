Elezioni Roma 2021 | Giuseppe Conte candidato Sindaco? La risposta dell’ex Premier Video

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 9 febbraio 2021)? Era questa una delle voci che, più di altre, dopo le dimissioni delerano circolate. Secondo molti l’ormai ex Presidente del Consiglio, dopo la crisi di Governo e l’incarico di Draghi come, avrebbe pensato di candidarsi come primo cittadino della Capitale. Niente di più falso. E’ stato proprio “l’avvocato del popolo”a dire di no: non correrà comenelle prossimicapitoline. Il Presidente del Consiglio dimissionario lo ha detto a gran voce ai microfoni del Tg di Rai 3: ‘Farebbe ildi?‘ chiedono i giornalisti e lui, di tutta,: ‘No grazie’. Ma, come ...