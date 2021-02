Elezioni amministrative, Confcommercio Caserta lancia un sondaggio (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn sondaggio per rilevare i disagi riscontrati nello svolgimento quotidiano della propria attività, sondare le esigenze e le aspettative di ciascuna categoria e valutare insieme le proposte di rilancio del commercio da sottoporre all’attenzione delle amministrazioni locali. La nuova iniziativa, targata Confcommercio Caserta, sarà destinata agli esercenti che vivono e lavorano nei ventotto Comuni della provincia che andranno al voto nel 2021. Si tratta di una serie di quesiti su temi quali la viabilità, l’igiene urbana, la sicurezza, i parcheggi, i trasporti, il verde pubblico, l’arredo urbano, i tributi locali, le convenzioni e gli eventi. ‘Attraverso questo sondaggio – spiega il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco – ci proponiamo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUnper rilevare i disagi riscontrati nello svolgimento quotidiano della propria attività, sondare le esigenze e le aspettative di ciascuna categoria e valutare insieme le proposte di rilancio del commercio da sottoporre all’attenzione delle amministrazioni locali. La nuova iniziativa, targata, sarà destinata agli esercenti che vivono e lavorano nei ventotto Comuni della provincia che andranno al voto nel 2021. Si tratta di una serie di quesiti su temi quali la viabilità, l’igiene urbana, la sicurezza, i parcheggi, i trasporti, il verde pubblico, l’arredo urbano, i tributi locali, le convenzioni e gli eventi. ‘Attraverso questo– spiega il presidente provinciale di, Lucio Sindaco – ci proponiamo ...

matteosalvinimi : Il virus colpisce solo per le elezioni politiche e non per le amministrative? #portaaporta - Rinaldi_euro : Scusate se tanto mi da tanto anche le elezioni amministrative di maggio non si faranno? Andremo a votare in Francia o Germania? - Radio1Rai : Possiamo stare serenamente all’#opposizione. #Mattarella ha firmato un decreto per elezioni amministrative entro il… - campaniafelixit : Elezioni Amministrative, Confcommercio lancia un sondaggio per analizzare esigenze, disagi e aspettative degli es… - EPaglierini : @P_Rava @spighissimo Bonaccini e Zingaretti sono ottimi amici personali. È vero che queste cose in politica contano… -