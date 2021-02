Elena Morali veleno su Favoloso: “Ci mettevi anche meno” (Di martedì 9 febbraio 2021) Elena Morali veleno su Favoloso, dopo il tradimento da parte del giovane con tanto di prove video, l’ex volto di Colorado ci va pesante anche sui social. foto facebookFacevano coppia fissa da diverso tempo, dopo la fine delle rispettive relazioni con Scintilla e Nina Moric e sembrava davvero che tutto potesse andare a gonfie vele, con tanto di matrimonio che aspettava solo di essere celebrato anche in Italia. Ma negli ultimi giorni sembra essere successo l’irreparabile, a raccontare tutto è stata proprio la soubrette ai microfoni di Live-non è la D’Urso in onda la scorsa Domenica su Canale Cinque. “Ho messo le telecamere in casa senza dire nulla, non mi fidavo più visto che da un pò non mi faceva vedere il cellulare. Poi ho visto questa scena, lui che entra in casa ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021)su, dopo il tradimento da parte del giovane con tanto di prove video, l’ex volto di Colorado ci va pesantesui social. foto facebookFacevano coppia fissa da diverso tempo, dopo la fine delle rispettive relazioni con Scintilla e Nina Moric e sembrava davvero che tutto potesse andare a gonfie vele, con tanto di matrimonio che aspettava solo di essere celebratoin Italia. Ma negli ultimi giorni sembra essere successo l’irreparabile, a raccontare tutto è stata proprio la soubrette ai microfoni di Live-non è la D’Urso in onda la scorsa Domenica su Canale Cinque. “Ho messo le telecamere in casa senza dire nulla, non mi fidavo più visto che da un pò non mi faceva vedere il cellulare. Poi ho visto questa scena, lui che entra in casa ...

