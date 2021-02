Electric Days Digital | oggi è il giorno degli Electric Talk

(Di martedì 9 febbraio 2021) Glientrano nel vivo e dopo la giornata di apertura di ieri, in cui sono stati diffusi e commentati i risultati dell'inchiesta che ha indagato il rapportoitaliani con l'auto elettrica,si entra nel vivo dei. La giornata del 9 febbraio è dedicata a una serie di confronti sul tema della mobilità elettrica ed elettrificata, che possono essere seguiti in diretta streaming cliccando nel video qui sotto. Di seguito il programma di. 09:00 - 10:00 L’auto elettrica può far ripartire l’Italia? Dopo la pandemia, il Recovery Fund può innescare una serie di meccanismi virtuosi per tutta l’industria nazionale. ...

walterwhiteITA : Quali sono gli ostacoli alla mobilità elettrica da superare in Italia? Ce lo raccontano gli Electric Days Digital… - markus_auto : Gli italiani credono nell'auto elettrificata? Il sondaggio degli Electric Days ... - VanityFairIt : Al via oggi la prima edizione di Electric Days Digital, l’appuntamento che ci guida nel mondo delle auto elettrific… - NicCannone : RT @HondaAutoItalia: Gli Electric Days Digital 2021 iniziano oggi! Siete carichi anche voi? Partecipa ora: - pgei : RT @Green__Planner: Alla scoperta della mobilità elettrica, con gli Electric Days Digital -

Ultime Notizie dalla rete : Electric Days

GQ Italia

Dai progetti sottostimati sulla mobilità elettrica nel Recovery Fund a una batteria Made in Italy: sono molte le sfide e gli ostacoli che la mobilità a zero emissioni dovrà affrontare a breve termine ...DIGITAL: COME SEGUIRE L'EVENTO DALL'8 AL 12 FEBBRAIO Gli italiani considerano l'auto elettrica un oggetto misterioso. Ma attenzione, non è una questione d'identità di genere. Nella ...I TALK degli Electric Days Digital 2021 in diretta streaming: ecco il programma, gli orari e gli argomenti trattati ...Dai progetti sottostimati sulla mobilità elettrica nel Recovery Fund a una batteria Made in Italy: sono molte le sfide e gli ostacoli che la mobilità a zero emissioni dovrà affrontare a breve termine ...