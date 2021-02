easyJet annuncia regole più stringenti sul bagaglio a mano

(Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) –modifica le norme sulda mercoledì 10 febbraio. La compagnia aerea inglese consentirà ai passeggeri di portare con sé in cabina soltanto un piccolo(max. 45 x 36 x 20 cm comprese ruote e maniglie), da sistemare sotto il sedile di fronte. La novità viene giustificata dalla volontà di migliorare la puntualità ed evitare allungamento dei tempi di imbarco. I passeggeri che avranno prenotato un posto Up front o Extra legroom possono portare a bordo anche ungrande aggiuntivo delle dimensioni massime 56 x 45 x 25 cm (comprese maniglie e ruote), che deve essere sistemato nella cappelliera. Rimane la possibilità per i titolari di cartaPlus e i clienti che hanno acquistato una tariffa Flexi di portare a ...

Ultime Notizie dalla rete : easyJet annuncia

Borsa Italiana

Rimane la possibilità per i titolari di cartaPlus e i clienti che hanno acquistato una tariffa Flexi di portare a bordo due bagagli . Nel caso in cui il bagaglio a mano sia più grande della ...... aerei a corridoio singolo, simili agli A321 utilizzati dae Wizz Air, ma che grazie alle ...analisti sono anche più facili da riempire - soprattutto in un periodo come il 2021 che si...Dal 10 febbraio se ne può portare a bordo uno piccolo da sistemare sotto il sedile di fronte. Tutto il resto soggetto a tariffa ...Norwegian, la compagnia che ha sdoganato il concetto di low cost a lungo raggio, ha annunciato la chiusura di tutte le operazioni long haul: il vettore, che nel 2019 operava una trentina di Boeing 787 ...