È vero, Draghi fa pure i miracoli: Andrea Scanzi ora loda Meloni, "l'unica coerente" (Di martedì 9 febbraio 2021) Il processo di beatificazione è già bello che avviato da giorni, come in molti hanno notato. Ma ora agli osservatori delle virtù salvifiche del premier incaricato s'offre palese anche la prova per la santificazione: Mario Draghi, effettivamente, fa pure miracoli. Il primo: portare Andrea Scanzi a spendere parole positive su Giorgia Meloni. "È l'unica coerente", sottolinea il giornalista, parlando della "cacofonica orgia garrula per la grande ammucchiata" con Draghi. Scanzi ammette: "Meloni è l'unica coerente" Scanzi ne ha scritto in un articolo sul Fatto Quotidiano di oggi, dal titolo "Dall'ammucchiata di potere si salvano Calenda e ...

