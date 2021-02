E’ sfida nel centrosinistra, corsa alla segreteria (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel nostro paese c’è sempre una sfida nel centrosinistra, e se non c’è solitamente la creiamo: tanti i nomi nella corsa alla segreteria del PD. Le elezioni sono ormai all’orizzonte, che siano 2021, 2022 o 2023, come vorrebbe la costituzione, non siamo più così lontani. Il dibattito sul sistema elettorale comincia a scaldare gli animi, e le segreterie di partito con il pallottoliere davanti cominciano a ragionare su quello che accadrà. Su tutte, una segreteria sembra molto calda. Il Pd sono mesi che non prende una posizione su nulla. Ha votato contro la Riforma Orlando per avallare Bonafede, ha anteposto l’alleanza programmatica con i cinque stelle al tentativo di conquistare una leadership di centrosinistra e si è impiccato sul ... Leggi su chenews (Di martedì 9 febbraio 2021) Nel nostro paese c’è sempre unanel, e se non c’è solitamente la creiamo: tanti i nomi nelladel PD. Le elezioni sono ormai all’orizzonte, che siano 2021, 2022 o 2023, come vorrebbe la costituzione, non siamo più così lontani. Il dibattito sul sistema elettorale comincia a scaldare gli animi, e le segreterie di partito con il pallottoliere davanti cominciano a ragionare su quello che accadrà. Su tutte, unasembra molto calda. Il Pd sono mesi che non prende una posizione su nulla. Ha votato contro la Riforma Orlando per avre Bonafede, ha anteposto l’alleanza programmatica con i cinque stelle al tentativo di conquistare una leadership die si è impiccato sul ...

Fontana3Lorenzo : Una sfida al pensiero unico, ed un gesto di forte attaccamento Identitario alla propria storia e religione, quello… - nzingaretti : Vaccino per over 80 anni. Superati i 100.000 appuntamenti già fissati in meno di 24 ore. Nel Lazio prenotato un anz… - sportli26181512 : Lukaku contro Immobile, la prova del ‘9’: numeri a confronto: Romelu sfida Ciro in Inter-#Lazio di domenica: una ma… - pewmat : @Nicknameless_ Ti ricordi quello bono che aveva fatto la sfida del Bitchelor in AS3 in cui aveva vinto Kennedy? Ecc… - NicoloTerminio : Nel gioco d’azzardo ciò a cui si aspira non è il possesso di un bene ma il confronto con l’imprevedibilità della vi… -

Ultime Notizie dalla rete : sfida nel NBA, Green e "la giocata furba più stupida di sempre" che condanna gli Warriors.

... come successo nei secondi finali della sfida tra Warriors e Spurs. Con San Antonio sopra di tre ... "Pensavo di fare una giocata intelligentissima ? ha ammesso il giocatore nel dopo - partita ? ma si è ...

Il Governo che verrà, tra competenza tecnica e visione politica

...dal sentire il bene pubblico da parte dei giovani migliori e dall'impegno che profondono nel ... È una sfida che il popolo lancia ai partiti e ai movimenti politici e che questi devono raccogliere. Non è ...

Rabiot il Duca Ribelle, Barella fedele a Conte. Chi dominerà al centro? La Gazzetta dello Sport La sfida di Nicola: far passare il Torino dai pareggi alle vittorie

Un primo obiettivo Davide Nicola lo ha già raggiunto, infatti, è riuscito subito a invertire la tendenza del Torino che prima del suo arrivo era solito farsi rimontare, ben 23 ...

Tra Juve e Inter una lunga sfida che non terminerà stasera

Il testa a testa ci sarà anche in Europa quando ripartirà il progetto Suning. Intanto il guardiolismo vince ancora: Pep dimostra col City che prevale chi ha più idee ...

... come successo nei secondi finali dellatra Warriors e Spurs. Con San Antonio sopra di tre ... "Pensavo di fare una giocata intelligentissima ? ha ammesso il giocatoredopo - partita ? ma si è ......dal sentire il bene pubblico da parte dei giovani migliori e dall'impegno che profondono... È unache il popolo lancia ai partiti e ai movimenti politici e che questi devono raccogliere. Non è ...Un primo obiettivo Davide Nicola lo ha già raggiunto, infatti, è riuscito subito a invertire la tendenza del Torino che prima del suo arrivo era solito farsi rimontare, ben 23 ...Il testa a testa ci sarà anche in Europa quando ripartirà il progetto Suning. Intanto il guardiolismo vince ancora: Pep dimostra col City che prevale chi ha più idee ...