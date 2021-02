E se Amadeus prendesse il Covid? Da Carlo Conti a Marzullo | i sostituti invocati da Fiorello | “Preparatevi”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Dopo la notizia di un tecnico positivo al Coronavirus durante le prove del Festival a Roma, la domanda è sorta spontanea: seil, chi condurrebbe Sanremo 2021? Nella prima conferenza stampa sull’edizione numero 71, che si svolgerà in un inedito Teatro Ariston senza pubblico dal 2 al 6 marzo 2021, il conduttore e direttore artistico della kermesse ha risposto a molte domande sui protocolli, spiegando che l’intera produzione si adeguerà alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico perché sia garantita la sicurezza di tutti i lavoratori impegnati nel Festival. Ma inevitabilmente la notizia di un primo caso rilevato agli Studi De Paolis di via Tiburtina ha riacceso il dibattito: si può realizzare un Festival in sicurezza con una pandemia ancora in corso? E se...

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus prendesse

neXt Quotidiano

Si tratta di una ipotesi in passato non condivisa da, che considera il posticipo a Aprile - ...sarebbero disposte ad accettare un ulteriore temporeggiamento? E se lo slittamento...Si tratta di una ipotesi in passato non condivisa da, che considera il posticipo a Aprile - ...sarebbero disposte ad accettare un ulteriore temporeggiamento? E se lo slittamento...Amadeus non ha digerito il “no” al pubblico per questa edizione di Sanremo; i ministri Speranza e Franceschini sono d’accordo su un ...